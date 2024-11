"Das Sommerhaus der Stars": Aus diesen Begleitungen wurden Reality-Stars

Chris Broy wurde 2020 durch seine Teilnahme mit Eva Benetatou bekannt. Während Eva bereits durch Sendungen wie "Der Bachelor" und "Promis unter Palmen" TV-Erfahrung hatte, war Chris ein vollkommener Neuling. Nach dem Sommerhaus legte er eine beeindruckende Reality-Karriere hin, mit Auftritten in Formaten wie "Kampf der Realitystars" und "Are You the One – Realitystars in Love". Sein Name steht inzwischen für eine solide Präsenz im Trash-TV.