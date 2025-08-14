"Love Island VIP"-Staffel 2: Die Kandidaten stehen fest – ein Name sorgt für Verwirrung!
In der zweiten Staffel "Love Island VIP" suchen wieder bekannte Reality-TV-Stars nach der großen Liebe. Und eine große Überraschung ist auch dabei.
Die Kandidaten der zweiten Staffel "Love Island VIP" stehen fest.
"Love Island VIP" kehrt zurück! Auch in der zweiten Staffel der Promi-Version wird Sylvie Meis (47) wieder als Moderatorin vor der Kamera stehen. Jetzt hat RTLZwei neue Infos veröffentlicht. Neben dem Starttermin sind auch die Kandidaten bekannt!
"Love Island VIP": Neue Staffel startet am 11. September
Die neuen Folgen starten am 11. September und sind dann immer donnerstags um 20.15 Uhr bei RTLZwei zu sehen. Eine Woche früher, am 4. September, geht es auf RTL+ los. In der ersten Staffel waren so ziemlich alle großen Namen der Trash-TV-Welt vertreten. Deshalb stellten sich viele die Frage, was der Sender für die neuen Folgen noch auffahren sollte. Jetzt gibt es die Antwort.
Der wohl bekannteste Star im Cast: Filip Pavlović (31), der durch seine Teilnahme bei "Die Bachelorette" bekannt wurde, zuletzt aber vor allem als Schauspieler bei "Alles was zählt" in Erscheinung getreten ist. Nun die überraschende Rückkehr zum Dating im TV. Nicht weniger unerwartet ist die Teilnahme von GNTM-Model Brenda Patea (32). Die Ex von Alexander Zverev (28) ist eigentlich seit Jahren nicht mehr im TV zu sehen. Ob sie in der Villa die große Liebe finden wird?
Das sind die Stars von "Love Island VIP" – Staffel 2
Das sind alle Kandidaten von "Love Island VIP" – Staffel 2:
Filip Pavlović (31)
Stella Stegmann (28)
Brenda Patea (32)
Umut Tekin (28)
Dion Brown (25)
Tatum Sara Koch (27)
Joena Stellen (24)
Josh Stanley (29)
Jeje Lopes (25)
Nam Vo (33)
Yannick Syperek (30)
Gabriela Alves Rodríguez (27)
Laura Lettgen (29)
Lisa-Marie Gaul (26)
Sina Hornberger (26)
Dijana Cvijetic (31)
Josua Maria Günther (26)
Maurice Spada (27)
Marco Cerullo (36)
Jennifer Iglesias (26)
Jona Steinig (29)
Die Stars haben nicht nur die Chance auf die große Liebe, sondern können im besten Fall auch vielleicht 50.000 Euro Preisgeld mit nach Hause nehmen.
