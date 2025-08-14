Der wohl bekannteste Star im Cast: Filip Pavlović (31), der durch seine Teilnahme bei "Die Bachelorette" bekannt wurde, zuletzt aber vor allem als Schauspieler bei "Alles was zählt" in Erscheinung getreten ist. Nun die überraschende Rückkehr zum Dating im TV. Nicht weniger unerwartet ist die Teilnahme von GNTM-Model Brenda Patea (32). Die Ex von Alexander Zverev (28) ist eigentlich seit Jahren nicht mehr im TV zu sehen. Ob sie in der Villa die große Liebe finden wird?