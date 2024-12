Mike Heiter & Leyla Lahouar: Hochzeit muss warten! Sie enthüllen ihre Pläne

Für Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28) ist 2024 DAS Jahr. Sie lernten sich im Dschungelcamp im Januar kennen, verliebten sich und wurden ein Paar. Danach ging alles ganz schnell. Gemeinsam zogen sie ins "Promi Big Brother"-Haus, verlobten sich in der Show sogar und suchten sich auch im realen Leben ein gemeinsames Zuhause. Hochzeit und Kinder sind nur noch eine Frage der Zeit. Aber was ist das Liebesgeheimnis der beiden und wird man sie bald wieder zusammen in einer TV-Show sehen? Bei den "Reality Awards" in Köln am Samstagabend haben sie es InTouch Online verraten.

"Unser Liebesgeheimnis?", grübelt Leyla zunächst. Aber Mike hat im Gespräch mit InTouch Online schon eine Antwort parat: "Immer miteinander reden", wirft er ein. "Zuhören", ergänzt Leyla. "Ehrlich sein, loyal sein, treu sein und auch viel akzeptieren. Jeder hat Ecken und Kanten und die muss man alle akzeptieren", ist Mike überzeugt. "Und jeden Moment genießen und schätzen", fügt Leyla abschließend hinzu.