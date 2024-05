Luca Hänni: "Alles abgesagt!" Nach der Geburt seines Babys sagt er erstmal Lebewohl

Die Vorfreude des Paares scheint riesengroß, so enthüllt Luca Hänni bei "Hallo Deutschland" erst vor kurzem, dass er und Christina sich viel mit dem Thema auseinandergesetzt hätten und auch das Kinderzimmer bereits fertig eingerichtet ist. "Ich habe sicher ein Buch gelesen. Wir haben so eine super App auf dem Handy, da kann ich ein paar Sachen verfolgen. Und würde aber sagen, dass ich bereit bin. Kinderzimmer einrichten war mega cool, Kommode aufbauen, alles gekauft. Meine Frau hat megaschön eingerichtet."

Zukunftspläne haben die beiden auch bereits geschmiedet. So lies das Paar in der Nähe von Lucas Heimat Thun erst vor kurzem ein Haus bauen und zog dort ein. "Die Heimat ist mir unglaublich wichtig. Ich bin hier in der Region Thun, wo wir uns befinden, aufgewachsen." Ewig hätte der 29-Jährige überlegt, wo das Paar sich niederlassen könnte. So waren Zürich und Köln eine Zeit lang in der näheren Auswahl, doch letzten Endes wäre es Christina gewesen, die auf ihren Mann zu ging und Thun vorschlug. Eine Idee, die Luca völlig begeisterte. "Mein Kind wird eigentlich noch mehr Thuner als ich, weil ich bin in einem Dorf nebendran groß geworden. Ja, das wäre schon das Ziel, ich will hierbleiben." Der Sänger würde sich, obwohl das Kind noch gar nicht auf der Welt ist, auch schon nach Schulen in der Nähe umsehen.

Die Musik will der einstige DSDS-Gewinner erst einmal an den Nagel hängen und sich auf den Nachwuchs konzentrieren. "Durch den Sommer mache ich eine kleinere Pause. Ich habe zwar pro Monat vielleicht drei, vier Shows, die wir machen, aber da bin ich abends wieder zu Hause. Und sonst habe ich wirklich eigentlich alles abgesagt", erklärt er so. Aber keine Sorge, bereits im Herbst will Hänni sich dann wieder seiner Leidenschaft widmen. Im neuen Heim hätte er sich so sogar extra ein Studio bauen lassen, damit er gleichzeitig zu Hause sein, aber auch Musik machen könne.

Wow! Hättet ihr das über Luca Hänni und seine Christina gedacht?: