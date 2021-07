Luca Hänni: Sixpack-Bild aus den Bergen! Die Fans rasten aus

Auf seinem Instagram-Account postete der Musiker ein Bild, auf dem er in Badehose vor dem malerischen See posiert. "Was für ein toller Tag gestern! Soundcheck und eine kurze Erfrischung im wunderschönen Walensee und dann natürlich das mega Konzert", schreibt er dazu. Doch nicht die traumhafte Kulisse, sondern sein beeindruckendes Sixpack sorgt für Wirbel. Die Fans sind komplett aus dem Häuschen. Neben zahlreichen Flammen-Emojis häufen sich Kommentare wie "Was für eine Form!", "Die Aussicht ist ja wunderschön" und "Wow, what a Man!" unter dem Post.