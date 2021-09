Luca Hänni & Christina Luft: Diese Trennung tut einfach nur weh

Via "Instagram" wenden sich Luca Hänni und Christina Luft nun mit ehrlichen Worten an ihre Fans. So heißt es durch Luca: "Mamma Mia das waren wunderschöne Tage in Italien und im schönen Tessin." Christina ergänzt: "Unser Roadtrip geht schon wieder Richtung Heimweg, aber es war so schön ein paar Tage Sonne mitzunehmen! Das war's jetzt auch mit Urlaub! Unser Kalender ist durchgeplant bis Januar." Oh je! Dennoch gucken beide positiv nach vorne und lassen sich noch von dem Urlaubsspirit beflügeln. "Aber so gestärkt mit gutem italienischen Essen und so viel Vino das es für das Jahr reicht! Juhuuuu auf geht's!!", ergänzt Christina abschließend. Ob die beiden jetzt gemeinsam in Lucas Heimat fahren, oder Christina sich alleine auf dem Heimweg nach Köln macht, ist nicht bekannt. Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass sie noch möglichst lang von den Urlaubserinnerungen zehren können...