Luca Hänni & Christina Luft: Die traurige Wahrheit über ihre Beziehung

Christina packt aus

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, ob es belastend für ihre Beziehung ist, dass sie ständig reisen müssen und viele Termine haben. "Das stimmt", gesteht Christina. Doch sie habe es sich zur Aufgabe gemacht, mit Luca ständig alles im Voraus gut durchzuplanen. Ganz einfach ist so eine Promi-Beziehung also nicht!

Ein anderer User möchte in Erfahrung bringen, wie es der 31-Jährigen nach dem Todesfall geht. "Ich hatte wirklich schwere Tage hinter mir. Vor allem emotional wegen dem Verlust in unserer Familie. Aber auch körperlich und beruflich hat mich die letzte Zeit wirklich sehr gefordert", verrät sie.

Zum Glück erwartet sie nun ein entspannter Urlaub mit ihrem Luca. "Ich bin voller Vorfreude auf die Auszeit in der Sonne, die jetzt ansteht", freut sich die Profitänzerin. Allgemein sei sie gerade auch wieder etwas besser drauf. Das könnte auch daran liegen, dass ihr Schatz sie ihrer eigenen Aussage nach in allen Lebenslagen 200% unterstützt. Wie schön!

