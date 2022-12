Luca Hänni & Christina Luft: Haben sie etwa heimlich geheiratet?

Auf dem Foto sieht man Christina in einem Paillettenkleid und Luca in einem goldenen Pullover und beigefarbenem Mantel darüber. Dabei strahlen sie einander verliebt an. "Bei dir ist Zuhause", schreibt der 28-Jährige zu dem Bild. Follower vermuten jetzt, dass es sich um einen Hochzeitsschnappschuss handle. In den Kommentaren häufen sich Glückwünsche zur vermeintlichen Hochzeit. So ist ein Follower bereits sicher und schreibt: "Herzlichen Glückwunsch ihr zwei Hübschen, alles erdenklich Gute für euer Eheleben."

Das vermeintliche Hochzeitsfoto hat allerdings einen anderen Hintergrund: Das süße Pärchenbild ist nämlich während des Fotoshootings für ihren gemeinsamen Kalender entstanden. Trotzdem wird es mit der Vermählung des Paares vermutlich nicht mehr lange dauern, immerhin haben sie bereits vor einigen Monaten mit den Vorbereitungen begonnen. Es bleibt spannend, wann die Zwei "ja" sagen werden...