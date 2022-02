Luca Hänni & Christina Luft: Hinter den "Let's Dance"-Kulissen fliegen die Fetzen!

Via "Instagram" teilt Christina Luft nun ein Bild mit ihren Fans, auf denen zu sehen ist, wie Tanzpartner Mike Singer sie im "Let's Dance"-Studio auf Händen trägt. Eigentlich ein gelungener Schnappschuss! Doch Luca wird darüber bestimmt wenig begeistert sein! Schließlich kann er aus eigener Erfahrung sagen, wie nah man sich beim Tanztraining kommt und wie schnell ein Funke überspringen kann! Das sehen auch die Fans von Christina so! Unter dem Post werden Christina und Mike nämlich schon als das neue "Let's Dance"-Traumpaar gehandelt. Es ist zu lesen: "Ihr seid so ein süßes Tanzpaar" sowie "Da habe ich mich auch gefreut, dass du den Mike bekommen hast. Super Paar seid ihr." Autsch! Ob Luca solche Fan-Euphorie wohl einfach wegstecken kann, oder ob zwischen ihm und Christina hinter den Kulissen die Fetzen fliegen werden? Wir können gespannt sein...