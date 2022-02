Mike Singer: Jetzt lässt er seinen Gefühlen freien Lauf!

Am 18. März erscheint dein neues Album "Emotions". Worauf können sich die Fans freuen?

MS: Meine Fans können sich auf ein sehr emotionales Album freuen, mit Höhen und Tiefen, mit traurigen und happy Songs. Sie können sich auf ein sehr facettenreiches Album freuen. In 12 Songs taucht man kurz in meine Welt ein, in die Vielfalt meiner Musik und mein Leben.

Vergangenes Jahr saßt du neben Dieter Bohlen in der Jury von "DSDS". Könntest du dir in Zukunft eine Zusammenarbeit mit Dieter vorstellen?

MS: Auf jeden Fall. Dieter ist einer der inspirierendsten Menschen die ich je kennen gelernt habe.

Du bist dieses Jahr als Kandidat bei "Let’s Dance" dabei. Was erwartest du dir von deiner Teilnahme?

MS: Ich freue mich auf eine sehr spannende Zeit. Es ist eine Herausforderung für mich. Ich bin sehr ehrgeizig und werde mein allerbestes geben. Aber natürlich bin ich sehr aufgeregt.

Wie willst du Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González von dir überzeugen? Hast du bereits Tanzerfahrung?

MS: Ich habe keine Tanzerfahrung im Partnertanz. Jedoch hatte ich einige Male HipHop Training. Aber ich Punkte hoffentlich damit, dass die Jury sieht, dass ich ehrgeizig bin, mein allerbestes gebe und von Show zur Show hoffentlich besser werde.

Wow! Klingt ganz danach, als würde die nächste Zeit für Mike ein paar ganz besondere Momente parat halten! Welche Überraschungen Mike in diesem Jahr wohl noch so für seine Fans in petto hat? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!