Luca Hänni & Christina Luft: Hochzeitsfoto sorgt für Wirbel

Luca Hänni und Christina Luft schweben im Liebesglück! So teilen die beiden via "Instagram" immer wieder zuckersüße Schnappschüsse, mit denen sie ihr Glück zum Ausdruck bringen! Einer der jüngsten Posts von Christina sorgt nun jedoch für besonders viel Herzklopfen! Der Grund: Luca und Christina sind in Italien zu Gast bei der Hochzeit eines befreundeten Pärchens und wirken dabei so verliebt wie an am ersten Tag ihrer Beziehung...