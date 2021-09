Christina Luft & Luca Hänni: Jetzt redet sie über Schwangerschaft

Wie Christina nun berichtet, hat einer ihrer Anhänger einen ihrer jüngsten "Instagram"-Posts zum Anlass genommen, um über eine mögliche Schwangerschaft von ihr zu spekulieren. So veröffentlich sie die Nachricht in ihrer Story, in der es heißt: "Kommentiere fast nie auf Instagram, aber diesmal muss ich! Du siehst schwanger aus, irgendwie erkenne ich das an deinen Zügen." Für Christina definitiv Grund genug, um auf die Barrikaden zu gehen! So wettert sie: "Ich hoffe, ihr könnt über die Story genau so lachen wie ich. Obwohl anderen Frauen sicher dabei nicht so zum Lachen wäre, also lasst es einfach!" Autsch! Definitiv deutliche Worte, die keine weiteren Schwangerschaftsspekulationen zulassen! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass Christina zukünftig von weiteren Nachrichten dieser Art verschont bleibt...