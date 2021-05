Luca Hänni & Christina Luft: Jetzt redet er über die Hochzeitsplanung

Wie Luca nun erneut bestätigt, ist Christina einfach seine absolute Traumfrau. So erklärt er gegenüber "Brisant": "Christina ist auf jeden Fall die Eine. Nee, ich kann wirklich sagen, ich bin einfach überglücklich. Am Anfang unserer Beziehung haben wir gesagt: 'Oh, wir haben eigentlich eine Fernbeziehung.' Aber irgendwie ist es dann doch nicht so, weil wir pendeln irgendwie immer zusammen. Es ist halt, über ein Jahr zusammen und hat alles immer funktioniert." Wow! Was für wundervolle Neuigkeiten! Doch wie Luca ergänzt, wollen er und Christina dennoch keine Hochzeits-Entscheidung über den Zaun brechen...