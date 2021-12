Luca Hänni & Christina Luft: Jubel, sie wagen den nächsten Schritt!

Via "Instagram" hatten die Fans von Christina Luft nun die Möglichkeit, ihrem Idol einige Fragen zu stellen! Die Beauty stand ihnen dabei Rede und Antwort und gab gleichzeitig einen intimen Einblick in ihr Beziehungsleben mit Luca. So wollte ein neugieriger Follower wissen: "Stimmt es, dass ihr ein Häuschen gefunden habt?". Christinas Antwort darauf fällt eindeutig aus. So gibt sie zu verstehen: "Ja, das stimmt!" Doch damit nicht genug! Wie die Profitänzerin weiter offenbart, sind sie und Luca gerade schon kräftig mit Renovieren beschäftigt. Christina erläutert: "Wir bauen um. Ein großes und aufregendes Projekt, Alles zu seiner Zeit. Wir freuen uns schon sehr drauf." Wow! Was für Hammer-News! Wann Christina und Luca uns wohl mit den ersten Bildern aus ihren eigenen vier Wänden versorgen werden? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...