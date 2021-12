Luca Hänni & Christina Luft: Überglücklich! Jetzt soll es jeder wissen!

"Unterstützung ist unser A und O. Ob bei Live Shows auf der Bühne, hinter den Kulissen oder gemeinsam auf Tour, ob bei Konzerten, Promotouren, Werbedrehs oder TV Shows. Wir sind füreinander da, Es geht zwar auch super allein aber zu zweit ist es einfach schöner!", offenbart Christina nun in einem ihrer jüngsten "Instagram"-Posts! Das so eine zuckersüße Nachricht von ihrer treuen Community nicht lange unkommentiert bleibt, ist kaum verwunderlich. So heißt es unter dem Foto: "Ihr seid das süßeste Paar was ich je gesehen habe ob auf der Bühne oder auch privat in euren Posts und Stories" sowie "Ihr habt Euch gefunden fürs Leben". Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum! Ob uns die beiden in der nächsten Zeit mit noch mehr Nachrichten dieser Art überraschen werden? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...