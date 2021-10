"Happy 27 Jahre alt! Was für ein toller Tag mit meinen Lieben! Hab so ein tolles Geschenk von Christina Luft bekommen! Da ich doch so gerne koche, haben wir alle zusammen gekocht und lecker gegessen. Besser könnte es nicht sein", offenbart Luca nun zu einem seiner jüngsten "Instagram"-Posts, auf dem er sich unter anderem mit seinen Gästen beim Kochen präsentiert! Wie es scheint, hat Christina mit ihrem Geschenk bei Luca voll ins Schwarze getroffen und ihren Schatz mit ihrer zuckersüßen Überraschung einfach überglücklich gemacht! Und auch die Fans von Luca freuen sich tierisch für den Sänger! So heißt es unter dem Beitrag: "Ein cooles Geschenk für dich. Alles Gute zum Geburtstag lieber Luca" sowie "Super! Ein Erlebnisgeschenk, das du sicher lange in deinem Herzen bewahren wirst!" Scheinbar ein rundum gelungener Tag...