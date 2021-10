Florian Silbereisen: Vater Franz lüftet das Liebesgeheimnis

Er habe sogar mit einer Hochzeit der beiden gerechnet! Angesprochen auf die vermeintlich neue Freundin seines Sohnes, die vor Wochen in Florians Haus in Österreich gesehen wurde, wiegelt Franz Silbereisen ab: "Ich weiß von keiner Neuen! Die Dame, die da bei ihm im Haus war – ach, wissen Sie, vielleicht eine Hausangestellte oder so. Ich würde da nicht zu viel reininterpretieren!" Das klingt nun wirklich nicht so, als hätte Florian wieder Platz für eine neue Partnerin in seinem Herzen geschaffen. Weil er immer noch an Helene hängt …?

Über den aktuellen Mann an deren Seite, Akrobat Thomas Seitel (35), findet Papa Franz nur kühle, lieblose Worte. Ob er ihn schon mal getroffen habe? "Nein, nie kennengelernt!" Ob er eine Meinung von Thomas habe? "Habe ich auch nicht ..." Aussagen, die aufhorchen und hoffen lassen! Besteht etwa doch die Möglichkeit auf ein Liebes-Comeback des Entertainers und der Schlagerqueen? Familie Silbereisen würde es auf jeden Fall sehr freuen – das machte Franz ja wohl klar!