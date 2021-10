Luca Hänni & Christina Luft: Liebesstress? Jetzt rückt er mit der Wahrheit raus!

"Beziehung in der Öffentlichkeit - sicher nicht immer ganz einfach. Man muss sich halt bewusst sein, was man preisgeben will. Wir haben da jetzt auch keine Skandale, wir sind einfach zu nett. Wir sind zu lieb", offenbart Luca nun gegenüber "ARD"-"Brisant". Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Zwischen Luca und Christina läuft es scheinbar richtig super! Im Gegensatz zu anderen Promipärchen sind die beiden Turteltauben vom öffentlichen Rosenkrieg meilenweit entfernt - zum Glück!

Ob uns Luca in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr zuckersüßen Infos dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...