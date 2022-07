Luca Hänni & "Let's Dance"-Kathrin Menzinger: Ihre Gefühle sind echt

Wie nämlich unter einem der neusten "Instagram"-Beiträge von Luca deutlich wird, ist auch Profitänzerin Kathrin Menzinger von dem Schweizer absolut begeistert! So kommentiert sie den jüngsten Schnappschuss des Sängers mit den Worten: "Du siehst unglaublich aus Luca!" Ehrliche Worte, die zeigen: Luca hat der "Let's Dance"-Gewinnerin der vergangenen Staffel ganz schön den Kopf verdreht! Eifersüchtig muss Christina Luft deswegen allerdings nicht sein! Schließlich hat ihr Luca eh nur Augen für sie und will mit ihr in diesem Jahr auch noch vor den Traualtar treten! Glücklicher könnten die beiden also nicht miteinander sein!