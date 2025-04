Luca & Christina Hänni: Baby Nr. 2 – "Es ist einfach zu früh, darüber zu sprechen."

Seit Juni 2024 sind Christina und Luca Hänni Eltern einer kleinen Tochter – und genießen ihr neues Familienglück in vollen Zügen. Doch wie sieht es eigentlich mit weiterem Nachwuchs aus? In ihrem Podcast "Don't worry, be Hänni" sprechen die beiden nun ganz offen über ihre Zukunftspläne als Familie.