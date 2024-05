Luca & Christina Hänni: "Es ist einfach wunderschön." Sie sind so happy

In der aktuellen Folge ihres Podcasts "don't worry BE HÄNNI" kündigt Christina an: "Das ist jetzt ohne Scherz eine der wichtigsten Sachen, die ich in meinem Leben sage und eine der wichtigsten Sachen für mich, die ich jemals an Infos rausgegeben habe. Wir sind richtig aufgeregt, mein Bauch klopft, mein Herz klopft. Ich habe richtig Gänsehaut gerade. Und dann lassen die beiden die Babybombe platzen: Es wird ein Mädchen! "Es ist doch verrückt! Ein kleines Mädchen kriegen wir einfach", freut sich der werdende Papa Luca.