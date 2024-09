Luca & Christina Hänni: Überraschung für ihre Fans - „Wir haben große News“

Wie die beiden mitteilen, werden sie ihren Podcast erstmals am 6. Januar 2025 in Basel auf die Bühne bringen. Ein zweiter Termin sei dann am 11. Januar in Düsseldorf geplant. "Wir wollen das ganze Ding einfach mal live ausprobieren", freut sich der Schweizer Sänger – raus aus dem gewohnten Wohnzimmersetting, und ab auf die große Bühne. „Es wird ganz viele Überraschungen, zusätzlich zu unserem eh schon ultra geilen Podcast geben“, kündigt Christina stolz an. Tickets für die Tour sind ab sofort online erhältlich.