Lucas Cordalis: Beauty-OP-Hammer!

Lucas will sich in Zukunft nicht unters Messer legen. Sein Papa Costa hätte zu viele negative Erfahrungen damit gemacht. "Mein Vater hat früher Botox und Hyaluron benutzt und dann hat man ihm einen Strick daraus gedreht. (...) Das hat mich so negativ beeinflusst, dass das so ein Thema ist, mit dem ich gar nichts zu tun haben will", erklärt er jetzt im Interview mit "Promiflash".