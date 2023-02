Lucas Cordalis: Die Maske fällt! Ein "Dschungelcamp"-Mitarbeiter packt aus

Dschungelcamp-Autor packt aus

Micky Beisenherz, der Drehbuchautor von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" plaudert in seinem Podcast "Apokalypse und Filterkaffee" ein pikantes Geheimnis aus. "In dem Moment, wo Lucas Cordalis Platz drei belegt, sprich klar war, dass er nicht das Finale gewinnen würde, da brach hier [...] unter den Mitarbeitern tosender Applaus und Jubel aus, als wäre gerade das WM-Finale gewonnen", so der 45-Jährige.: "Also man sieht, auch hier innerhalb des Teams waren die Sympathien klar verteilt, die Antipathien noch mehr."

Doch das ist nicht die einzige Klatsche, die Lucas derzeit verkraften muss! Auch Djamila Rowes Sohn Jeremy feuert derzeit heftig gegen den Sänger! Der Grund: Im Camp ließ der 55-Jährige einen Heim-Spruch ab, für den er heftige Kritik einstecken musste! "Da dachte ich mir: So ein ekelhafter Mensch. Dafür hätte er eigentlich eine Schelle verdient", poltert Jeremy im "RTL"-Interview. Auweia...

Der Dschungel hat Spuren hinterlassen! Der Vorher-Nachher-Vergleich: