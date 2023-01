Lucas Cordalis: Erste Worte nach dem Dschungelcamp-Aus! Er gießt Öl ins Feuer

Lucas ist stolz auf seine Leistung

"Ich bin sehr zufrieden mit dem dritten Platz", schwärmt Lucas im Interview mit "web.de". Den Sieg scheint er Djamila Rowe sehr zu gönnen. "Ich glaube, dass ihr das im Leben super hilft. Ich habe erfahren, dass sie oft finanzielle Sorgen hat."

Darüber, dass er im Camp missverstanden wurde, kann Lucas nur lachen. "Ich habe mich so gezeigt, wie ich bin. Ich bin wahrscheinlich anders als andere, deswegen haben die mich vielleicht auch nicht verstanden", erklärt er. Er sei "sehr harmonisch, gerecht, geradeaus" und habe kein Interesse daran, schlecht über andere Menschen zu reden.

Ein Spruch stößt den Zuschauern der Show allerdings sauer auf. "Vielleicht fehlt ihr einfach das Verständnis dafür, meine Motivation zu verstehen. Sie wuchs ja sowieso im Heim auf", sagte Lucas im Camp über seine Mitstreiterin Djamila. Als sie von der Aussage erfuhr, war sie sehr schockiert. Doch davon will der Drittplatzierte nichts wissen! "Dazu möchte ich eigentlich nichts sagen. Aber das ist ja auch verständlich: Wenn jemand in einer intakten Familie groß wird, dann ist all das eine andere Geschichte, als wenn ein Mensch seine Eltern nicht hat oder die Beziehung zu ihnen nicht so aufbauen kann", stellt er klar.

Der Dschungel hat Spuren hinterlassen! Der Vorher-Nachher-Vergleich: