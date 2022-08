Lucas Cordalis: Er hat Ehefrau Daniela nichts mehr zu sagen

"Wir schweigen, wir schweigen aus Respekt vor dem anderen. Ganz besonders morgens schauen wir uns nicht mal an", offenbart Lucas nun über seine Morgenroutine mit Ehefrau Daniela und ergänzt: "Meine Frau ist der schlimmste Morgenmuffel. Ich bin ein Frühaufsteher, ich bin auf hundert, von null auf hundert, und sie ist so ein Morgenmuffel. Und wenn ich dann nur sage ´'Morgen, Schatz' - 'Lass mich in Ruhe!' Also das kann richtig eine Katastrophe werden." Autsch! Ehrliche Worte, die Daniela so sicherlich nicht gefallen werden. Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass nach Lucas' Interview nicht der nächste Konflikt entbrannt ist ...