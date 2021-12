Lucas Cordalis: Fiese Klatsche! Warum tut er Daniela Katzenberger das an?

Lucas ist gut vorbereitet

Im Interview mit RTL verrät der 54-Jährige, dass ausgerechnet seine Ehefrau Daniela ihn auf die Ekel-Prüfungen vorbereitet hat - nur nicht ganz freiwillig! "Ich möchte jetzt meine Frau nicht in die Pfanne hauen, aber manchmal kommt das, was sie für mich kocht, relativ nah an so 'ne Dschungelprüfung ran", feuert der 54-Jährige. Wie gemein! "Schatz, tut mir leid, aber es stimmt", ruft er noch hinterher. Doch da ist das Unglück schon geschehen!

Besonders bitter: Auf ihrem Instagram-Account hat Daniela schon einige Male ihre leckeren Rezepte mit ihren Fans geteilt. Und die kamen bei ihren Followern sogar richtig gut an! So eine schlechte Köchin kann sie also gar nicht sein...