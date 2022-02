Lucas Cordalis: Heimliches Familiendrama! Jetzt kommt alles ans Licht

Costas Herz war vergeben

Der Grieche stürmte 1974 mit "Anita" die Hitparaden. Man sah ihn in eng anliegenden Hosen, mit langem Haar und strahlend weißem Lächeln. Oft umringt von jungen Damen, doch nie mit fester Begleitung. Was damals nur seine engsten Vertrauten wussten: Sein Herz war lange vergeben. Seiner Ingrid war er absolut treu. Sie hatte ihn bereits 1967 zum stolzen Vater gemacht. Später erinnerte sich seine Ehefrau an die Jahre der Heimlichtuerei: "Wir hatten schon Kinder, wir wohnten in einem Haus. Und jedes Mal, wenn die Presse kam, oder das Fernsehen – und das passierte häufig – mussten wir ausziehen, das Spielzeug und Fotos gut wegräumen."

Selbst auf Partys musste Ingrid auf Abstand gehen. Sie durfte sich nicht an denselben Tisch wie ihr Mann setzen: "Damit man ja nicht irgendwie zeigte, dass da vielleicht eine Verbindung ist." Irgendwann platzte ihr aber der Kragen, und sie sprach ein Machtwort: Costa müsse zeigen, dass er ein Star sei und als solcher auch über sein Leben bestimmen dürfe. Schluss mit dem beschämenden Versteckspiel! Der Sänger, durch und durch Familienmensch, wagte den Schritt – und bekannte öffentlich: "Schaut her, Ingrid ist meine große Liebe und das sind unsere gemeinsamen Kinder. Sie sind mein ganzes Glück!"

