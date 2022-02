Lucas Cordalis: Der nächste Rückschlag! Wie lange hält er das noch aus?

Ist das Desaster vorprogrammiert?

2022 sollte sein Jahr werden: Im Dschungelcamp zählte Lucas im Vorfeld zum Top-Favoriten. Er wollte – raten Sie mal – in die Fußstapfen seines Vaters treten und 18 Jahre nach dessen Sieg die Dschungelkrone holen. Ein positiver Corona-Test und Ehefrau Daniela machten dem 54-Jährigen bekanntlich einen Strich durch die Rechnung. Neben dem Abenteuer in Südafrika hat Lucas noch ein zweites Eisen im Feuer. Am 24. Februar startet die Serie "Der König von Palma" auf der Streamingplattform RTL+. Die Handlung? Wie Anfang der 90er aus der beschaulichen Mittelmeerinsel Mallorca eine Party-Hochburg wurde. Mittendrin: strauchelnde Schlagerstars, die am Ballermann eine zweite Chance bekamen. Lucas verkörpert darin etwas hölzern, aber trotzdem glaubhaft Costa Cordalis. Doch statt sich mit seinem Debüt als Schauspieler endlich frei zu machen, ist Lucas wieder nur "der Sohn von …", der seinen eigenen Vater spielt.

Vielleicht wird ja 2023 das Lucas-Jahr. Dann soll er endlich ins Dschungelcamp und danach noch zu "Let’s Dance". Und zumindest in der Tanzshow war noch keiner aus seinem Clan …

