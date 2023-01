Lucas Cordalis: Pikante Beichte! Damit wollte Daniela Katzenberger ihr Revier markieren

Nachdem Lucas Cordalis im letzten Jahr wegen einer Corona-Infektion nicht am Dschungelcamp teilnehmen konnte, will er in diesem Jahr erneut sein Glück versuchen. Nun ging es auch endlich los und der 55-Jährige und Schwiegervater Peter Klein brachen auf Richtung Down Under. Doch vor seinem Abflug nach Australien hieß es erstmal Abschied nehmen von seiner Tochter Sophia und Frau Daniela Katzenberger. Letztere packte ihm heimlich sogar noch einen besonderen Talisman ins Gepäck.