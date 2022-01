Lucas Cordalis: So geht es ihm wirklich!

Eigentlich sollte Lucas Cordalis gerade im "Dschungelcamp" sitzen und um die Dschungel-Krone kämpfen! Doch eine Corona-Infektion machte ihm dabei einen gewaltigen Strich durch die Rechnung! So sitzt Lucas gerade alleine und isoliert in seinem Hotelzimmer in Südafrika und muss darauf warten, dass seine Quarantäne vorbei ist. Doch wie Lucas nun berichtet, hilft ihm vor allem seine Familie, um die Zeit des Wartens zu überstehen...

