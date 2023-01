Lucas Cordalis: "Überheblich"! Vom Favoriten zum Loser

Kostet ihn sein Verhalten jetzt womöglich den Sieg? Anfangs galt Lucas Cordalis noch als absoluter Favorit im diesjährigen Dschungelcamp. Nachdem er im letzten Jahr wegen einer Corona-Erkrankung nicht einziehen konnte, trat der Ehemann von Daniela Katzenberger nun in diesem Jahr die Herausforderung an und versucht in die Fußstapfen seiner Vaters, Costa Cordalis (✝75), zu treten, welcher in der ersten Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" die Dschungelkrone ergattern konnte.

Doch aktuell sieht es nicht mehr danach aus, als könnte Lucas den Sieg tatsächlich mit nach Hause nehmen...

Auch interessant: