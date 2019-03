Reddit this

Lukas Rieger: Darum ist er so dünn - Sorge um seine Gesundheit!

Seit Lukas Rieger bei "Let's Dance" das Tanzparkett betrat, fragten sich die Zuschauer: Warum ist er nur so dünn? Dabei hat das Thema Gewicht für den Sänger einen traurigen Hintergrund.

Schlaksige Beine, schmaler Oberkörper: Lukas Rieger aus der aktuellsten "Let's Dance"-Staffel muss definitiv nicht erst wochenlang trainieren, um an Gewicht zu verlieren. Er ist schon jetzt der schlankste Kandidat. Für sein Gewicht wurde er auch von Minute eins an von gepiesackt. "Lukas hat für jedes Kilo einen Punkt bekommen", ätzte der Comedian, nachdem von der Jury mit 15 Punkten bewertet wurde.

Der 19-Jährige lächelte die Attacke souverän weg, doch auch bei sorgen sich die Follower um sein Gewicht. "Lukas muss aber mehr essen" oder "Hoffe der Junge wird nicht noch dünner durch das harte Training", heißt es in den Kommentaren.

Lukas Rieger hat eine Schilddrüsenüberfunktion

Doch warum ist Lukas Rieger wirklich so mager? Gegenüber "Bild" verriet der Sänger jetzt, dass gesundheitliche Probleme dahinterstecken. "Ich habe eine Schilddrüsenüberfunktion. Deswegen kann ich so viel essen, wie ich will und ich nehme nicht zu."

Bei einer Schilddrüsenüberfunktion produziert die Schilddrüse zu viele Hormone, viele Körperfunktionen laufen deshalb unnötigerweise auf Hochtouren. Gewichtsverlust ist ein klassisches Symptom einer Schilddrüsenüberfunktion. Etwa eine von hundert Personen ist davon betroffen. Es handelt sich also um eine eher häufig auftretende Krankheit. Eine leichte Schilddrüsenüberfunktion kann von alleine zurückgehen, doch oft müssen die Patienten Medikamente nehmen oder eine Therapie durchführen lassen.

Lukas Rieger: So viel wiegt er wirklich

Bei einer Größe von 1,75m soll Lukas Rieger gerade mal 61 Kilo wiegen. Laut BMI-Rechner ist er damit knapp untergewichtigt. Bleibt also zu hoffen, dass der Rapper während des anstrengenden "Let's Dance"-Trainings nicht noch mehr Pfunde verliert. Tanzpartnerin Katja Lalugina verlangt ihrem Schützling schließlich einiges ab. Und wenn Lukas Rieger in den kommenden Shows wieder so gekonnt die Hüfte schwingt, könnte er ziemlich weit kommen...