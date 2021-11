Luke Mockridge: Jetzt verliert er wirklich alles!

Schon wieder ein herber Rückschlag für Comedian Luke Mockridge! Nach den schweren Vergewaltigungs-Vorwürfen seiner Ex Freundin Ines Anioli, durch die er bereits sehr viel Kritik einstecken musste, zog sich der TV-Star komplett aus der Öffentlichkeit zurück. Momentan soll er sich sogar wegen der mentalen Belastung durch den ganzen Hass, der ihn ereilte, in einer Nervenklink befinden. Nun folgt es hart auf hart - Sat.1 kündigt an, fortan auch ohne ihren einstigen Showman weiterzumachen und zwar mit SEINER Show! Ob Luke Mockridge das wohl so recht ist?