Heidi Klum: GNTM 2022 - jetzt wird alles anders!

Schon in den letzten Jahren hat sich einiges in der Castingshow "Germany's Next Topmodel" verändert. Für Heidi Klum war es an der Zeit für weniger Model-Stereotypen und mehr Diversität. So waren von Curvy Models, über Transgender Models bis hin zu Mädchen unter 1,75m schon einige Models dabei, die es noch vor ein paar Jahren nicht in die zweite Runde GNTM geschafft hätten. Heidi meint: "Die Branche verlangt mehr Diversität, insofern habe ich unseren Cast dieses Jahr erweitert und habe die Tür noch weiter aufgemacht“. Jetzt verrät sie, welche Typen Mädels dieses Jahr am Start sind!