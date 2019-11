Luke Mockridge: Privates Drama! Jetzt spricht seine Mutter

Damit hat er wohl nicht gerechnet! Luke Mockridge (30) erntete für seinen Peinlich-Auftritt im „ZDF-Fernsehgarten“ bereits viel negative Kritik – und nun äußert sich auch noch seine Mutter Margie zu dem Scherz, der komplett nach hinten losging.

Es scheint, als habe es sich Luke bald mit allen verscherzt! Denn nach dem „Fernsehgarten“-Eklat im August – da machte er während seines Auftritts fiese Witze über ältere Herrschaften, telefonierte mit einer Banane und legte sich mit Moderatorin an – bekam er nicht nur heftiges negatives Feedback, sogar Promi-Kollegen schossen scharf gegen ihn und äußerten, dass sie diese Aktion mal so gar nicht lustig fanden. Aber auch noch Wochen danach schlägt all das hohe Wellen – denn jetzt wurde seine Mutter in einem Interview auf den Fehltritt ihres Sohnes angesprochen. Die 61-Jährige nahm Luke zwar in Schutz und erklärte: „Ja, dann halten wir natürlich alle dicht und sagen, der wird schon seine Gründe haben…!“ Trotzdem musste sie dann doch zugeben: Diesmal ist Luke einfach zu weit gegangen! „Es war blöd! Es war nicht so toll“, konnte sich Margie nämlich nicht verkneifen. Und meinte weiter: „Vielleicht war der Haken, dass die einfach so lange gebraucht haben, um diesen Gag aufzulösen. Das wäre vielleicht pfiffiger gewesen, wenn sie schneller gesagt hätten: ,April, April, hier sind die Kinder, und hier sind…‘ Dann hätten sich alle nicht so aufgeregt!“ Überraschende Worte!

Schämen sich Luke Mockridges Eltern für ihn?

Vor allem, da Luke und seine Eltern sonst ein entspanntes Verhältnis haben – die beiden traten sogar schon mehrmals in seinen -Shows auf, sprachen dort mit Luke über heikle Themen wie Pornos, Sex und Alkohol-Eskapaden. Margie selbst ist Kabarettistin, hat also durchaus Sinn für Humor. Doch jetzt wirkt es, als würden sie und Ehemann Bill nicht mehr hundertprozentig hinter Luke stehen, sich sogar für all das schämen. Außerdem hatten sie auch unter den Folgen seiner unnötigen Komik-Einlage zu leiden, denn die Reaktionen der Zuschauer waren mehr als heftig. „Meine Eltern haben anonyme Hassbriefe erhalten“, sagte Luke kurz danach.

Ob er aus dieser fehlgeschlagenen Aktion und den Konsequenzen gelernt hat? Schwer vorstellbar, denn schließlich wird „Luke! Die Greatnightshow“ im nächsten Jahr mit neuen Folgen wieder ausgestrahlt...