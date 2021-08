Luke Mockridge: Schwere Vorwürfe! Der Comedian bricht sein Schweigen

"Mir werden Sachen vorgeworfen, die ich einfach nicht gemacht hab", lässt Luke Mockridge verlauten. Der Entertainer habe sich vor drei Jahren von ihr getrennt. "Monate danach fand ich eine Anzeige in meinem Briefkasten. Wie aus dem Nichts", berichtet der TV-Star. Seine Ex-Freundin meldete sich daraufhin in einer Instagram-Story zu Wort: "Ich habe auf jeden Fall gedacht, dass ich so mit mir selbst im Reinen bin, dass ich jemanden, der so toxisch ist, gar nicht in mein Leben reinlassen kann."