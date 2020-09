Luke Mockridge: So berühmt sind seine fünf Geschwister

Doch so märchenhaft seine Familiengeschichte und sein kometenhafter Aufstieg auch erscheinen mögen, dahinter versteckt sich die bittere Realität. Das Aufwachsen mit fünf Geschwistern war für Luke Mockridge nicht immer einfach: „Ich war in der Familie immer der, der ausgelacht wurde, der nicht so gut aussah, der nicht so sportlich war, der nicht so gut in der Schule war.“ Der Konkurrenzkampf mit seinen Brüdern lastet bis heute schwer auf den Schultern des Comedians. So litt Luke lange unter einem klassischen Minderwertigkeitskomplex: „Ich war immer so der Loser in der Familie und das war so das geflügelte Wort. (…) Ich hab immer alles ein bisschen gemacht, aber nie was gut in den Augen meiner Eltern, die einen ziemlich hohen Standard hatten.“