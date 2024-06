Lulu Lewe: Jubel-News! Nach "Let's Dance" wagt sie den nächsten großen Schritt

Obwohl es nicht das erste Mal ist, dass Lulu Lewe in die Fußstapfen ihrer großen Schwester Sarah Connor (44) tritt und ihre eigene Musik herausbringt, hat diese Hammer-News nun jedoch eine ganz andere Bedeutung für die Sängerin. Unter ihrem Künstlernamen LVLV bringt sie jetzt ihre erste EP heraus. Das verkündete sie nun geheimnisvoll in ihrer Instagram-Story: "Das Jahr wird noch sehr aufregend und eins kann ich schon verraten: Ganz bald kommt auch meine erste EP raus."

Erst die Teilnahme an "Let's Dance", jetzt die erste EP, das Jahr 2024 scheint Lulus Jahr zu sein! Die Musikerin kann es kaum erwarten, denn scheinbar kommt auf die Fans Großes zu. Wann genau es so weit ist und die erste EP der 32-Jährigen erhältlich ist, ließ die Schwester von Sarah Connor nicht durchsickern. Ihre Anhänger dürfen also gespannt bleiben, welche Projekte das Jahr 2024 noch "aufregend" für die Sängerin und ihre Community gestalten werden.

Lulu Lewe behält scheinbar so einiges für sich. Welche Geheimnisse sie noch hütet, enthüllen wir im Video für dich: