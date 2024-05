Lulu: "Massimo ist nicht nur mein Tanzpartner geworden!" Sie packt über ihre "Let's Dance"-Reise aus

Mit welchem Vorurteil werden Sie immer wieder konfrontiert?

Was mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, ist meine Zeit als Barista! Ich wurde oft angesprochen, warum ich denn im Café arbeite, wenn meine Schwester doch so erfolgreich ist. Da gab es schon das Vorurteil, dass ich gar nicht arbeiten müsste. Das habe ich nie verstanden! Ich habe natürlich selbst für meinen Lebensunterhalt gearbeitet und das auch gern gemacht. Heute werde ich oft damit konfrontiert, dass ich "nur berühmt sein will" und deswegen Musik mache. Inzwischen kann ich darüber lachen. Ich mache schließlich schon mein ganzes Leben lang Musik und will eigentlich nur meine Leidenschaft zum Beruf machen! So, wie viele andere Menschen auch.

Wie hat die Show Ihr Leben verändert?

"Let’s Dance" hat mir nochmal eine ganz neue Seite von mir selbst gezeigt, und ich merkte von Woche zu Woche, wie ich mich dadurch entwickelt habe und über mich hinausgewachsen bin. Mental aber auch körperlich. Ich habe ein ganz neues Körpergefühl und war glaube ich, noch nie so fit (lacht)! Ich war ja lange nicht mehr auf der Bühne und merkte nun wieder, wie sehr ich es liebe zu performen und wie schön es ist, Leute damit glücklich machen zu dürfen. Ich habe dafür so viel positives Feedback bekommen, dass mir das wirklich sehr viel Selbstvertrauen schenkt, das ich unbedingt weitergeben möchte.

Was planen Sie für die Zeit nach "Let’s Dance"?

Erstmal Urlaub! (lacht). Ich plane, im Sommer viel an neuer Musik zu arbeiten und lasse die Zeit danach ehrlich gesagt erst mal auf mich zukommen. Was unterscheidet die öffentliche von der privaten Lulu? Ich glaube, da unterscheidet sich gar nicht so viel. Ich bin grundsätzlich ein sehr offener und fröhlicher Mensch, daher konnte man mich glaube ich in der Show so kennenlernen, wie ich wirklich bin. Mit allen Stärken und Schwächen, da verstecke ich auch nichts.

Schon gewusst? Hier im Video erfahrt ihr sieben Geheimnisse über Lulu: