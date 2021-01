Lydia Kelovitz: Wer ist die „Dschungelshow“-Domina wirklich?

Ihren 41.000 Tausend Followern auf Instagram präsentiert sich die selbsternannte Domina am liebsten in Lack und Leder oder einem Hauch schwarzer Spitzenunterwäsche gehüllt. Schamgefühle? Die kennt Lydia Kelovitz, die zugibt am liebsten nackt herum zu laufen, definitiv nicht! Das sollte sie auch nicht haben, immerhin steht die Österreicherin in ihrer Freizeit halbnackt als Wrestlerin im Ring. Unter dem Namen "Rude Lude" ("Unverschämter Zuhälter") läuft Lydia Kelovitz beim Schlammcatchen mit anderen Damen zur Höchstform auf. Ein Talent, dass der 30-Jährigen sicherlich auch in der Dschungelshow behilflich sein wird!