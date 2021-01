Bea Fiedler nackt: So scharf war sie früher in „Eis am Stiel“

Ob „Eis am Stiel“ oder „Macho Man“, in ihren erotischen Filmen ließ Bea Fiedler früher am liebsten die Hüllen fallen. Heute kann sich die 63-Jährige das leider nicht mehr erlauben, denn ihre Figur ist ihr ein Dorn im Auge. Nach der Geburt ihres einzigen Sohnes fühlte sich Bea Fiedler nackt einfach nicht mehr so „sexy und toll“ wie früher. Auch ihr praller Busen hat sich, nachdem die Erotikdarstellerin 2010 an einer Leberzirrhose erkrankte, in Luft aufgelöst. Dabei bekam das Erotiksternchen früher am laufenden Band Komplimente für ihre schönen Brüste: „Man hat mir nachgesagt, ich hätte den schönsten Busen Deutschlands. Ich habe da auch nichts gegen gesagt – weil das war ja so“, schwelgt Bea Fiedler gegenüber „VIP“ in Erinnerung.