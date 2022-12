Macaulay Culkin: Die dunkle Wahrheit über sein Leben

Seine Eltern sahen sich am Ziel ihrer Träume – und beuteten ihren Sohn gnadenlos aus. "Ich hatte kein Mitspracherecht bei der Rollenauswahl. Alles, was ich drehte, suchten meine Eltern aus", offenbarte der später. "Mein Vater hat Zeitungen vor mir versteckt, damit ich die Sachen über ihn nicht lese oder herausfinde, wie viel ich verdiene." Während alle anderen in seinem Alter zur Schule gingen und Zeit mit Freunden verbrachten, stand Macaulay ständig vor der Kamera und fühlte sich dabei immer verlorener. Auf seine Millionen hatten nur seine Eltern Zugriff – deren Trennung 1995 im schmutzigen Streit um die Kinder endete.