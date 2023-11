Madonna verrät: Ihre Kinder haben ihr das Leben gerettet!

Fast hätte sie es nicht überlebt. Superstar Madonna war am Boden, am Ende ihrer Kräfte, kurz vor dem Tod. Selbst die Ärzte hatten sie schon aufgegeben. Doch irgendwie hat es die Sängerin geschafft, sich von ihrer schrecklichen, fast tödlichen, bakteriellen Infektion wieder zu erholen. Heute, ein paar Monate später, sagt sie: "Meine Kinder haben mir das Leben gerettet."

Im Juni brach sie zusammen, wurde bewusstlos in ihrer Wohnung in New York aufgefunden und musste sogar wiederbelebt werden. Sie kam ins Krankenhaus, ihre Familie war schon auf das Schlimmste vorbereitet. Doch Madonna blieb am Leben!