Märtha Louise von Norwegen: Schlimmer Verdacht! "Sie wurde einer GEHIRNWÄSCHE unterzogen!"

"Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber die Prinzessin wurde von meinem Sohn einer Gehirnwäsche unterzogen", so Veruschka. Ihr Sohn sei ein Lügner, der andere Menschen rücksichtslos manipuliere. Es ist nicht das erste Mal, dass Märtha Louise von Menschen, die es wissen müssen, vor dem umstrittenen Schamanen gewarnt wird. Schon vor drei Jahren hatte Dureks Ex-Verlobter Hank Greenberg nur noch böse Worte für ihn übrig: "Dureks frühere Freundin versuchte mich zu warnen, als wir zusammenkamen. Ich wünschte, ich hätte zugehört", erklärte er damals im Interview. "Jetzt finde ich, dass Prinzessin Märtha Louise dieselbe Warnung erhalten sollte." Durek sei "nicht der Mann, für den er sich ausgibt". Auch er sei damals einer "Gehirnwäsche unterzogen" worden. Ähnliche Erfahrungen hat Tiana Griego gemacht, die Ex-Managerin des selbsternannten Geistheilers. Auch sie sprach von Manipulation – und äußerte Sorge für die Prinzessin. "Ich verstehe vollkommen, wie sich Märtha Louise jetzt fühlt und warum sie Durek verteidigt. So war ich, als ich mit ihm gearbeitet und gelebt habe. Die Leute versuchten, mich vor ihm zu warnen, aber ich hörte nicht zu. Er ist ein Meister darin, Menschen um sich herum zu manipulieren, fast wie ein Zauberer." Dass nun auch noch Dureks eigene Mutter in diesen alarmierenden Chor einstimmt, lässt Schlimmstes befürchten. Spätestens jetzt sollte die Prinzessin aufhorchen und sich in Sicherheit bringen – auch um ihre eigenen Kinder zu beschützen.

Auch interessant:

Blitzscheidung bei Victoria und ihrem Daniel? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: