Prinzessin Victoria: Der wichtigste Mann in ihrem Leben demütigt sie in aller Öffentlichkeit

Doch selbst eine so beliebte Persönlichkeit wie Victoria muss manchmal mit schmerzhaften Äußerungen umgehen. Ihr Vater, König Carl Gustaf, hat in einer TV-Dokumentation geäußert, dass eigentlich sein Sohn, Carl Philip, der rechtmäßige Thronanwärter wäre. Diese Aussage kann für Victoria sehr verletzend gewesen sein, da sie doch so hart gearbeitet hat, um ihren Platz auf dem Thron zu sichern.