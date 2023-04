Königin Silvia von Schweden: Eiskalt abserviert! Damit hätte sie nicht gerechnet

Eigentlich wollte Königin Silvia von Schweden am 26. Mai wieder in ihre Heimatstadt Heidelberg reisen, doch daraus wurde nun nichts. Der Grund? Oberbürgermeister Dr. Eckart Würzner sagte überraschend die bereits ausgesprochene Einladung der Stadt an die schwedische Königin ab und das obwohl an diesem Tag eigentlich die höchste Ehrung der Stadt Heidelberg - das "Ehrenbürgerrecht" - an die royale Besucherin verliehen werden sollte. Wie "Bild" berichtet soll Würzner ihr die Absage der Auszeichnung in einem Brief mitgeteilt haben, in dem es hieß er habe "keine Zeit".

Autsch, ist das ein angebrachter Umgang mit einem royalen Staatsoberhaupt? Auf Rückfrage, versuchte die Stadt sogar zu leugnen, dass ein Besuch der Königin überhaupt bereits geplant war: "Das schwedische Königshaus und die Stadt befinden sich derzeit in Terminabstimmungen. Die Stadt würde sich sehr freuen, Königin Silvia von Schweden bereits in wenigen Wochen in Heidelberg begrüßen zu dürfen". Doch Oberbürgermeister Würzner wollte, Angeben der Zeitung nach, den Termin am Ende doch stattfinden zu lassen, jedoch wäre Silvia am 26. Mai dann schon wieder anderweitig verplant gewesen.

Trotz allem ist bereits ein weiterer royaler Besuch der Königin in Heidelberg geplant. Am 27. Mai soll sie bei der Benefizveranstaltung ihrer Stiftung "World Childhood Foundation" auf dem Schiff der Weißen Flotte, das ihren Namen trägt, die Stadt besuchen.

