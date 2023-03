Maike Kohl-Richter: Gefangen in der Geistervilla! Sie irrt nachts durch die Straßen

Gegen hohe Politiker wetterte sie, weil sie mit der staatlichen Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung nicht einverstanden ist. Und auch den Streit um die "Kohl-Protokolle" vor dem Bundesverfassungsgericht verlor sie zuletzt. Auch über fünf Jahre nach Helmut Kohls Tod will seine Witwe eben weiterhin die Alleinherrscherin sein. Koste es, was es wolle.

Jetzt trieb in Oggersheim auch noch ein Mörder sein Unwesen. Ein weiterer Grund für sie, das Tageslicht zu meiden. Stattdessen sitzt sie in der Villa, die wohl einem Mausoleum gleicht. Zwischen all den Fotos von Helmut Kohl an den Wänden. Auch sein Büro, so heißt es, soll unberührt sein, die Anzüge weiterhin im Schrank hängen.

Nur nachts schleicht sie sich, so ein Vertrauter, ab und an heraus, um an Helmut Kohls Grab zu fahren. Im Schutz der Dunkelheit, bis es dann wieder zurück in die Geistervilla geht …