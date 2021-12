Maike Kohl-Richter: Helmut Kohls Witwe angelt sich einen Milliardär

Gerade erst konnte Maike Kohl-Richter den Milliardär als Gründungsmitglied für ihre private Helmut-Kohl-Stiftung gewinnen. So ist es nun in einem Dokument ersichtlich. Ein Sprecher Stihls erklärt: „Herr Stihl und Herr Bundeskanzler Dr. Kohl standen über viele Jahre hinweg in einer engen und vertrauensvollen Verbindung. Das Engagement von Herrn Stihl bei der Helmut-Kohl-Stiftung e. V. ist persönlich begründet und rein privater Natur.“ Nach Helmut Kohls Tod 2017 und den scheinbar immer weiter schwindenden Geldreserven hat die Witwe nun also erneut einen reichen, mächtigen Mann an der Angel. Sein Geld öffnet Türen. Was heckt sie bloß als Nächstes aus...

