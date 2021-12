Maike Kohl-Richter: Pleite und verlassen! Jetzt hat sie alles verloren!

Ganz still und friedlich steht sie da, Helmut Kohls Villa in Oggersheim. Der Himmel ist blau, keine Person ist zu sehen, kein Geräusch zu hören. Doch was sich hinter den dicken Mauern gerade abspielen mag, das kann man nur ahnen. Dort wird es brodeln und kochen – denn Helmut Kohls Witwe Maike Kohl-Richter hat ein großes Problem.